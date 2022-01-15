شكرا لقرائتكم خبر عن علاء مرسى يظهر ضيف شرف فى فيلم "شمس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر الفنان علاء مرسى ضيف شرف فى أحداث فيلم "شمس"، الذى يقوم ببطولته كل من عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغنى، كما صور مشاهده الأيام الماضية بالديكور الخاص به، وذلك بعدما انطلق التصوير فى ديسمبر الماضى، كما أوشك المخرج على الانتهاء نهائيا من التصوير.

والفيلم مأخوذة عن رواية "شمس إمبابة" للكاتب طلال الطريفي في إطار اجتماعي تشويقي، فيما أنه من المقرر أن يستمر التصوير بين أكثر من لوكيشن، حيث تدور أغلب الأحداث داخل الديكور الأساسي بفيلا شعيب ثم ينتقل فريق العمل لإحدى الفيلات بمنطقة شبرامنت التصوير الخارجي بأحد شوارع ومناطق القاهرة و6 أكتوبر .

ويعتبر فيلم "شمس" هو أول تعاون يجمع بين عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني سينمائيا.

ويذكر أن الفيلم مأخوذ عن رواية طلال الطريفي "شمس إمبابة" ومن بطولة عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني وخالد الصاوي وهدى الأتربي ومحمد سليمان، والفيلم من إخراج معوض اسماعيل ومعالجة درامية طلال الطريفي سيناريو فواز الخريشي ورؤية فنية للحوار محمد القوشتي.