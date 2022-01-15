سمية الخشاب: "لو كحيت بطلع تريند.. رزق من الله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أكدت الفنانة سمية الخشاب، أنها لا تحتاج إلى النجم محمد رمضان حتى تزيد من نجوميتها، وعلقت قائلة: "مش محتاجة أنتشر ولا أزود نجوميتي بالظهور مع محمد رمضان، ونجوميتي موجودة من زمان من قبل محمد رمضان ما يبقى نجم، ولكن هو زميلي وإحنا أصدقاء".

وأضافت الخشاب، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة "القاهرة والناس"، أنها لم تتفق مع النجم محمد رمضان في الفيديوهات التي ظهرا فيها مع بعضهما لكي يتصدرا التريند، مضيفة: "إحنا مش متفقين نبقى مع بعض عشان نطلع تريند، ولما هو بيكح بيطلع تريند وأنا لم بكح بطلع تريند".

واعتبرت الخشاب، تصدر التريند بأنه "رزق من الله"، موضحة أن الفنان الذي يتصدر التريند يكون بسبب مقولة أو شيء أعجب الجمهور، لافتة إلى أنها لا تحب المفاجآت وتكرهها، مختتمة: "لو مفاجئة سعيدة أو مش كويسة بكرهها وبحب أبقى عارفة أي حاجة وبعتبر المفاجآت سخافة".

من ناحية أخرى، شاركت سمية الخشاب في مسلسل "موسى"، بطولة الفنان محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، العمل عُرض في رمضان الماضي 2021.

كما طرحت سمية الخشاب فيديو كليب "أوعدك"، بمشاركة المطرب عمر كمال، عبر موقع "يوتيوب".