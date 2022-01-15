سمية الخشاب: "الراجل اللي يشترط أقعد في البيت مرفوض وأنا اللي اتشرط عليه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قالت الفنانة سمية الخشاب، إنها على علاقة جيدة بالفنانتين غادة عبد الرازق ورانيا يوسف، لافتة إلى أن المقارنة بينهن صعبة، قائلة: "أنا ورانيا يوسف وغادة عبد الرازق مفيش حد زي حد، وفي ناس بتطلع وترجع تقعد شوية وده العادي وطبيعية الحياة، وفي مستويات حبة فوق وحبة تحت".

وأضافت الخشاب، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة "القاهرة والناس": "أنا بحب رانيا وغادة وأتابع زملائي، ورانيا في مرحلة انتشار وتتعرف أكثر لحد ما توصل لمرحلة أنها تبقى مش عايزة تشتغل كتير وتعمل عمل واحد أفضل".

وعن حال اشتراط شخص عليها ترك عملها مقابل الزواج والأسرة، ردت قائلة: "الجواز والخلفة ده نصيب وملوش علاقة بحاجة، وفي ناس كتير مشهورة وعندها بيت وأولاد، والحاجات دي بتاعت ربنا، ولو جه راجل اشترط يقعدني في البيت ده مرفوض، ليه يتشرط عليا ده أنا اللي اتشرط عليه".

من ناحية أخرى، شاركت سمية الخشاب في مسلسل "موسى"، بطولة الفنان محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، العمل عُرض في رمضان الماضي 2021.

كما طرحت سمية الخشاب فيديو كليب "أوعدك"، بمشاركة المطرب عمر كمال، عبر موقع "يوتيوب".