تركي آل الشيخ ينشر إعلانا لموسم الرياض يحاكي مسلسل game of thrones

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، إعلانا دعائيا لموسم الرياض يستعرض أبرز المناطق في الموسم.

الإعلان من فكرة تركي آل الشيخ، وإخراج المخرج السعودي محمد الملا، ويحاكي فيه المسلسل الشهير game of thrones.

وعلّق آل الشيخ، عبر حسابه على موقع "تويتر": "لا تجوووووون.. أتقدم بالشكر لكل المشاركين في هذا العمل الدعائي لموسم الرياض.. أبدعتوا.. والشباب والبنات السعوديين خلاقين ورائعين متى ما منحوا الثقة والإمكانيات.. وسيدي حفظه الله قائدنا الملهم وعراب الرؤية معه همتنا وطموحنا وأحلامنا عنان السماء ولا حدود لها".

وطمأن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، متابعيه عن حالته الصحية، مقدما الشكر لكل من سأل عنه، بعدما أجرى عملية جراحية في الرابع من يناير الجاري، بمستشفى في نيويورك.

وأطلقت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، يوم 21 أكتوبر الماضي، موسم الرياض 2021 بحفل افتتاح استثنائي حضره أكثر من 750 ألف شخص في منطقة بوليفارد رياض سيتي، وتابعه الملايين عبر البث المباشر في عدد من القنوات التليفزيونية والمواقع والحسابات الإلكترونية.