روبي تنشر صورا بـ"ماسك الوجه".. ومتابع: "حتى بالجبنة حلوة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نشرت النجمة روبي، صورا جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ظهرت روبي، في الصور، وعلى وجهها "ماسك".

وعلّق عدد من نجمات الفن على صور روبي، ومن بينهن سلمى أبو ضيف، ودارين حداد.

كما علّق الكثير من متابعيها، ومن بين التعليقات: "يا روحي يا روحي.. حتى بالجبنة حلوة.. قمر قمر.. كراش حياتي.. جميلة طول عمرك يا نجمة.. أيوه بقى يا روبي" وغيرها.

على جانب آخر، تشارك روبي في دراما رمضان المقبل 2022 بمسلسل "جزيرة غمام" بطولة طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب، وتأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي، والمقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة.