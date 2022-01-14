قائمة مسلسلات رمضان 2022.. 24 عملا بشكل مبدئي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نحو 80 يوما تتبقى على حلول شهر رمضان 2022، وهو الموسم الفني الأهم خلال العام، حيث تُعرض فيه الكثير من المسلسلات المهمة بمشاركة كبار نجوم الفن العربي. "الخليج 365" يرصد في السطور التالية قائمة مسلسلات رمضان 2022 المبدئية وفقا لما تم الإعلان عن خوضه السباق الدرامي الرمضاني المقبل.

مسلسلات رمضان 2022

الاختيار 3

يقوم ببطولة الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار" الذي يحكي بطولات الجيش والشرطة في محاربة الإرهاب، النجوم: أحمد السقا، أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، تأليف هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي.

هجمة مرتدة 2

النجم أمير كرارة يقوم ببطولة الجزء الثاني من مسلسل "هجمة مرتدة" في موسم رمضان 2022، ويشاركه البطولة النجم محمود عبد المغني والنجمة أمينة خليل، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال.

الكبير أوي 6

يخوض النجم أحمد مكي السباق الدرامي من خلال الجزء السادس من مسلسله الشهير "الكبير أوي"، ويشارك إلى جانبه الكثير من النجوم وبينهم: رحمة أحمد وبيومي فؤاد وهشام إسماعيل ومحمد سلام، تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة سينرجي.

المداح 2

ويخوض النجم حمادة هلال، موسم دراما رمضان 2022، من خلال الجزء الثاني من مسلسل "المداح"، مع النجوم: هبة مجدي، ولاء الشريف، أحمد بدير، خالد سرحان، ومحمد عز وغيرهم، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

يوميات زوجة مفروسة أوي 5

وتشارك الفنانة داليا البحيري، في موسم مسلسلات رمضان 2022، بالجزء الخامس من مسلسل "يوميات زوجة مفروسة أوي" مع المخرج أحمد نور، والنجوم: خالد سرحان وشيماء سيف ومحمد أبو داوود وإيمان السيد ومروة عبد المنعم ومدحت تيخة وسلوى عثمان وعلاء زينهم ونور إيهاب وغيرهم.

جزيرة غمام

الفنان طارق لطفي يخوض السباق الدرامي 2022 من خلال مسلسل "جزيرة غمام"، مع النجوم: فتحي عبدالوهاب وروبي وأحمد أمين ورياض الخولي وغيرهم، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

راجعين يا هوا

يخوض النجم خالد النبوي، سباق مسلسلات رمضان 2022، من خلال مسلسل "راجعين يا هوا" مع المخرج محمد سلامة، والمؤلف محمد سليمان عبد المالك عن قصة الراحل أسامة أنور عكاشة، مع النجوم: نور اللبنانية ووفاء عامر وأنوشكا وأحمد بدير وهدى المفتي وإسلام إبراهيم وإسلام جمال وطارق عبدالعزيز وسلمي أبو ضيف وطه الدسوقي وتميم عبده وصفاء الطوخي وغيرهم.

فاتن أمل حربي

تخوض النجمة نيللي كريم، سباق دراما رمضان 2022، من خلال مسلسل "فاتن أمل حربي" من تأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه بالدراما التليفزيونية، وإخراج ماندو العدل، ويشاركها البطولة النجوم: شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد ثروت وفادية عبد الغنى وغيرهم، من إنتاج شركة "العدل جروب".

المشوار

يخوض النجم محمد رمضان موسم مسلسلات رمضان 2022، وبصحبته النجمة دينا الشربيني، حيث يجتمعان في مسلسل "المشوار" مع المخرج محمد ياسين والكاتب محمد فريد، من إنتاج محمد السعدي شركة media hub (سعدي – جوهر).

ملف سري

يخوض الفنان هاني سلامة، سباق دراما رمضان 2022، بمسلسل "ملف سري" من تأليف محمود حجاج، إخراج حسن البلاسي، وإنتاج مجموعة فنون مصر للإنتاج والتوزيع، ويشارك في بطولة المسلسل النجوم: ماجد المصري، ميرهان حسين، عائشة بن أحمد، نضال الشافعي، محسن محيي الدين، شيرين، وكارولين عزمي وغيرهم.

يوتيرن

تخوض النجمة ريهام حجاج، موسم مسلسلات رمضان المقبل، من خلال مسلسل "يوتيرن" مع النجوم: نورهان، توفيق عبد الحميد، عبير صبري، كريم قاسم، محمود حجازي، محمد كيلاني، وصفاء الطوخي وغيرهم، للكاتب أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز، من إنتاج شركة "العدل جروب".

أحلام سعيدة

تلتقي النجمة يسرا، مع الفنانة غادة عادل، في بطولة مسلسل "أحلام سعيدة" المقرر عرضه في رمضان 2022، من تأليف هالة خليل، إخراج عمرو عرفة، وإنتاج شركة "العدل جروب".

لام شمسية

تخوض النجمة منى زكي، السباق الرمضاني 2022، من خلال مسلسل "لام شمسية"، من تأليف مريم ناعوم، وإخراج كريم الشناوي، ويشارك في بطولته النجوم: إسعاد يونس، أحمد رزق، إياد نصار، أسماء جلال، وعلي قاسم وغيرهم.

مكتوب عليا

يشارك النجم أكرم حسني في موسم رمضان 2022 بمسلسل "مكتوب عليا" مع المخرج خالد الحلفاوي، والنجوم: عمرو عبد الجليل، ريم مصطفى، آيتن عامر، حنان سليمان، أسامة عبد الله، محمد طعيمة، ومحمود السيسي وغيرهم.

دايما عامر

ويخوض السباق الدرامي الرمضاني لعام 2022، النجم مصطفى شعبان، من خلال مسلسل "دايما عامر"، مع النجوم: لبلبة، ميرنا نور الدين، سينتيا خليفة، كريم عفيفي، سماء إبراهيم، أحمد الشامي، وعمرو عبد الجليل وغيرهم، من تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وإشراف على الكتابة أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدي الهواري.

عودة الأب الضال

ويخوض الفنان بيومي فؤاد، الموسم الرمضاني المقبل 2022، من خلال مسلسل "عودة الأب الضال"، تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال، ويشارك في بطولته النجوم: عبير صبرى، إيمان سيد، خالد منصور، أميرة هاني، هاجر عفيفي، نور قدري، أوتاكا، رانيا الخطيب، نيفين محمد وغيرهم.

حلم ليال

تخوض الفنانة ياسمين صبري موسم مسلسلات رمضان 2022، من خلال مسلسل "حلم ليال" من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف السيناريست محمد عبد المعطي.

بطلوع الروح

يخوض النجوم: إلهام شاهين ومنة شلبي وأحمد داوود وأحمد السعدني، سباق دراما رمضان 2022، من خلال مسلسل "بطلوع الروح" مع السيناريست محمد هشام عبية، والمخرجة كاملة أبو ذكري، وسيعرض في 15 حلقة فقط.

عالم موازي

وقرر صناع مسلسل "عالم موازي" للنجمة دنيا سمير غانم، عرضهفي شهر رمضان المقبل 2022، وذلك بعد تأجيله من رمضان 2021، بسبب فيروس كورونا، ويشارك في بطولته النجوم: عمرو وهبة وشيماء سيف وأوتاكا وإسلام إبراهيم والراحلة دلال عبد العزيز، من تأليف عمرو وهبة وهشام جمال وإخراج وإنتاج هشام جمال.

السكة العوجة

وتخوض الفنانة غادة عبد الرازق السباق الرمضاني لعام 2022، من خلال مسلسل "السكة العوجة" من تأليف حسان دهشان وإخراج محمد أسامة.

توبة

ويخوض النجم عمرو سعد السباق الرمضاني لعام 2022، من خلال مسلسل "توبة" مع المخرج أحمد صالح، من تأليف ورشة من المؤلفين الشباب، ويشارك في بطولته النجوم: ماجد المصري، دياب، صبا مبارك، وكريم عفيفي وغيرهم.

مسلسل suits بالعربي

يشارك الكثير من نجوم الفن في النسخة العربية من مسلسل suits، في رمضان 2022، وفي مقدمتهم: آسر ياسين، ريم مصطفى، أحمد داوود، صبا مبارك، تارا عماد، ومحمد شاهين وغيرهم، سيناريو وحوار ورشة محمد أمين راضي وإخراج مريم أحمدي.

ولاد عابد

ويقدم المخرج أكرم فريد مسلسل يحمل اسم "ولاد عابد" من تأليف سماح الحريري، في شهر رمضان 2022، يعتمد على البطولة الجماعية، ويضم: أيتن عامر، رياض الخولي، صبري فواز، محسن محيي الدين، صفاء الطوخي، فراس سعيد، صفوة، فيدرا، سما إبراهيم، جميل برسوم، تاتيانا، محمد رضوان، سارة ناجي، عفاف مصطفى، وأسامة عبد الله وغيرهم.

مسلسل مي كساب

وتخوض الفنانة مي كساب، سباق دراما رمضان 2022، بمسلسل من فكرة وتأليف نصر الدين ناجي، سيناريو وحوار أحمد سعد والي، ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وعلاء حسن، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وإنتاج مها سليم.