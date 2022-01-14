طالبة مصرية تحصل على لقب أصغر خريجة بتاريخ كلية بروارد الأمريكية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

حصلت الطالبة المصرية سوسن أحمد البالغة 12 عاما على لقب أصغر خريجة في تاريخ كلية بروارد الجامعية الأمريكية.

وهنأت السفار الأمريكية بالقاهرة الطالبة المصرية الأمريكية في بوست لها عبر الصفحة الرسمية على موقع “فيسبوك”.

وقالت السفارة: “تهانينا للمصرية الأمريكية سوسن أحمد البالغة 12 عاما والتي أصبحت أصغر خريجة في تاريخ كلية بروارد الجامعية على مدار 61 عاما!.

وتابعت: “نتمنى استمرار النجاح لسوسن وهي تمضي في دراسة الطب في جامعة فلوريدا!.

ووجهت الطالبة سوسن نصيحة لكل زملائها قائلة: “وجه طموحك للعلى ولا تقلل من شأن نفسك”.