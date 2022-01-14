بالفيديو: من صياد إلى فريسة.. أيل يصيب صياداً في عينه إصابة بالغة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

ذكرت صحيفة “ديلي مايل” البريطانية أن رحلة صيد تحولت لمأساة بعد أن باغت أيل صيادا بولنديا وأصابه في عينه.

وتظهر في فيديو للحادث اللحظة التي هاجم فيها الأيل الخائف الصياد وأصابه في عينه.

وكان الصياد ليسزيك كامينيسكي في رحلة صيد جماعية في الغابات بالقرب من تشيلم، جنوب شرق بولندا، عندما صادف الحيوان المذعور المختبئ.

وأظهر الفيديو أن الصياد كان يمشي نحو الأيل حاملا بندقيته مرفوعة حيث باغته الحيوان البري من بين الأعشاب وأوقعه أرضا.

ونشر الصياد لاحقا صورا له على مواقع التواصل الاجتماعي والدم يسيل من عينه المتضررة، كما أظهرت الصور بندقيته ملقاة على الأرض وملطخة بالدم.