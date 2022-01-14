شكرا لقرائتكم خبر عن نضال الشافعى شقيق هانى سلامة ويعمل محاميًا فى مسلسل "ملف سرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان نضال الشافعى في بطولة مسلسل "ملف سرى" للنجم هانى سلامة والذى انطلق تصويره هذا الأسبوع للعرض في شهر رمضان المقبل، حيث يجسد نضال دور شقيق هانى سلامة والذى يعمل محاميًا دوليًا ويتعرض للعديد من المواقف الصعبة في إطار تشويقى.

مسلسل "ملف سرى" تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وبشارك في بطولته إلى جانب هانى سلامة، عائشة بن احمد، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، شيرين، كارولين عزمى، صبا الرافعى، ايمان يوسف وعدد آخر من الفنانين الشباب وجارى التعاقد مع باقى الفنانين.

وفى سياق متصل، يصور نضال الشافعى مشاهده الأخيرة في مسلسل "شارع 9" بالتزامن مع عرضه، والعمل يشارك في بطولته رانيا يوسف، نرمين الفقي، محمود عبد المغني، نضال الشافعي، هدى الاتربي، صبا الرافعي، أحمد سلامة، سميرة صدقي، رانيا ملاح، حسام فاروس، يسرا مسعودي، كلوديا، شريف باهر، أحمد الدمرداش، ايمي اسلام، عبير منير، جيهان أنور، أحمد منير، ومي شاهين، وبوسي سمير وتأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق.

وكان آخر أعمال نضال الشافعى شارك في دراما رمضان الماضى خلال مسلسل "هجمة مرتدة"، بطولة أحمد عز، هند صبرى، ماجدة زكى، هشام سليم، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوى، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبى، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، على قنديل، تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب.