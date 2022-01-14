شكرا لقرائتكم خبر عن طرح أغنية "الفلوكة" من فيلم "تماسيح النيل" قبل نزوله بالسينمات 26 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "تماسيح النيل" بطولة مصطفى خاطر وحمدى الميرغنى، الأغنية الدعائية التى تحمل اسم "الفلوكة"، على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والأغنية من غناء وألحان ميدو بشير، ومن كلمات حاتم الوكيل.

وقرر صناع فيلم "تماسيح النيل" طرح العمل يوم 26 يناير الجارى للمنافسة في موسم إجازة منتصف العام الدراسى، التي تشهد طرح عدد كبير من الأفلام بداية من منتصف ديسمبر الماضى.

‎وكانت قد أطلقت الشركة مؤخرا صور كواليس تصوير الافيشات الخاصة بالفيلم والتي ظهرت فيها أجواء المرح والكوميديا بين فريق عمل الفيلم الذى تم الانتهاء من تصويره خلال الأيام الماضية.

فيلم "تماسيح النيل" بطولة مصطفي خاطر، حمدي المرغني، خالد الصاوى، كريم عفيفى، ويزو، هنادى مهنى، بيومي فواد، محمد ثروت، محمد جمعة، سليمان عيد، سامية الطرابيلسى، بدرية طلبة، شريف حسني، وضيفة الشرف سوزان نجم الدين، من تأليف لؤي السيد وتدور أحداثه في إطار كوميدى.

وتدور أحداث الفيلم حول مصطفى خاطر وحمدى الميرغنى شابين يقومان بأعمال النصب على خالد الصاوى، الذى يجسد دور رجل ثرى، وذلك أثناء رحلته البحرية، وتم تصوير معظم مشاهد العمل على متن أحد المراكب النبيلة في أسوان، إضافة إلى تصوير عدد من المشاهد في مدينة الأقصر أيضًا.