محمد كيلاني يعلن عن تعافيه من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلن الفنان محمد كيلاني، عن تعافيه من فيروس كورونا، مساء اليوم الجمعة.

وكتب كيلاني، عبر خاصية "الاستوري" على حسابه بموقع "إنستجرام": "سلبى كورونا الحمد لله".

وأعلن الفنان محمد كيلاني، يوم 4 يناير الجاري، إصابته بفيروس كورونا، وعبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه بموقع "إنستجرام": "الحمد لله.. إيجابي كورونا".

وعاد الفنان محمد كيلاني للغناء مؤخرا، بعد غيابه فترة تجاوزت 6 سنوات متواصلة لانشغاله بالتمثيل، من خلال أغنية "القلب الأبيض" من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع محمد عاطف الحلو، وميكس وماستر الموسيقي الترمي الشهير أمري كيرال.