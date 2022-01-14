أول أسبوعين من 2022.. إصابة 3 نجمات بـ"أوميكرون" و13 نجمًا بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أيام صعبة عاشها الوسط الفني مع بداية عام 2022، إذ ارتفعت نسبة الإصابات بين نجوم الفن، وانتشر الفيروس بصورة كبيرة، وشهدت صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم إعلانهم عن الإصابة والكشف عن الأعراض وتوجيه النصيحة للجمهور بالالتزام بارتداء الكمامة والإجراءات الاحترازية الوقائية المختلفة.

وخلال 14 يومًا وصل عدد المصابين بفيروس كورونا 13 فنان وفنانة، بينما تم الإعلان عن إصابة 3 نجمات بمتحور الفيروس الجديد أوميكرون .

إصابة هنا الزاهد وأحمد فهمي بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة هنا الزاهد عن إصابتها وزوجها الفنان أحمد فهمي بفيروس كورونا.

وكتبت هنا منشورًا، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك": "أنا وأحمد إيجابي كورونا، أي حد أتعامل معانا يطمن على نفسه". التفاصيل..

إصابة محمد كيلاني بفيروس كورونا

أعلن الفنان محمد كيلاني إصابته بفيروس كورونا، ونشر كيلاني منشورًا، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، على الصورة: "الحمد لله.. إيجابي كورونا". اضغط هنا

داليدا خليل تعلن إصابتها بمتحور أوميكرون

أعلنت الفنانة اللبنانية داليدا خليل، إصابتها بأوميكرون المتحور من فيروس كورونا.

وكتبت داليدا، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "بتمنى الكل ينتبه من omicron لأنه ما في عوارض جانبية، ولو ما راجعة على تكملة تصوير مشاهدي في مسلسل (بيوت من ورق) ما كنت عملت pcr وهيك عرفت إني positive الله يشفي الجميع". للتفاصيل اضغط هنا..

إصابة تامر حبيب بفيروس كورونا

أعلن السيناريست تامر حبيب، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، إصابته بفيروس كورونا، وكتب: "إيجابي كورونا بعون الله، قدر الله وما شاء فعل". للتفاصيل اضغط هنا..

إصابة مها الصغير زوجة أحمد السقا بفيروس كورونا

أعلنت مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا، إصابتها بفيروس كورونا.

وعلقت مها، على المنشور الذي أعلن خلاله السيناريست تامر حبيب إصابته بكورونا عبر "إنستجرام"، أنها هي الأخرى مصابة بالفيروس، قائلة: "أنا أيضا". إليكم التفاصيل..

نجل أحمد السقا ومها الصغير يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن ياسين، نجل الفنان أحمد السقا والمذيعة مها الصغير، إصابته بفيروس كورونا، وذلك مساء أمس الاثنين 10 يناير، عبر خاصية القصص القصيرة على موقع إنستجرام.

وأكد ياسين إيجابية نتيجة الاختبار الخاص بفيروس كورونا الذي أجراه مؤخرًا، طالبا من أي شخص تعامل معه الفترة الماضية إجراء اختبار للاطمئنان على صحته. إليكم التفاصيل..

أحمد حاتم يعلن إصابته بفيروس كورونا: الحمد لله على كل حال

انضم الفنان أحمد حاتم لقائمة الفنانين الذين أعلنوا الفترة الأخيرة عن إصابتهم بفيروس كورونا، إذ كشف عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن نتيجة الاختبار الخاص بفيروس كورونا جاءت إيجابية. للتفاصيل اضغط هنا..

إعلان إصابة على بدرخان بفيروس كورونا

أعلنت الإعلامية جاسمين طه زكي، في حفل توزيع جائزة ساويرس الثقافية، إصابة المخرج الكبير علي بدرخان بفيروس كورونا.

وكشفت "جاسمين" تغيب علي بدرخان وهو مقرر لجنة كتاب السيناريو فرع ثاني "الخاصة بالشباب" بجائزة ساويرس، بعد تأكد إصابته بكورونا. إليكم التفاصيل..

شذى تعلن إصابتها بكورونا (صورة)

أعلنت المطربة شذى إصابتها بفيروس كورونا، ونشرت صورة الاختبار، على خاصية، "القصص القصيرة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكتبت شذى على الصورة: "الحمد لله إيجابي، أي حد اتعامل معايا الفترة اللي فاتت يطمن على نفسه ربنا يعديها على خير يا رب". إليكم التفاصيل..

إصابة عبدالرحمن أبو زهرة بفيروس كورونا

كشفت سحر عبدالرحمن أبو زهرة، ابنة الفنان القدير، تطورات الحالة الصحية لوالدها بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكتبت سحر، عبر حسابها على "فيسبوك": "بابا إيجابي كورونا.. ولكن الحمد لله حالته مستقرة 100%، وأكد لنا الدكتور طارق السيد مدير مستشفى العجوزة أنه سيتعافى منها سريعا بإذن الله، لأنه حصل على 3 جرعات للتطعيم.. أسألكم الدعاء له بالشفاء".

وكان عازف البيانو أحمد أبو زهرة، كشف في وقت سابق تفاصيل الحالة الصحية لوالده الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، الذي يخضع حاليا للعلاج في مستشفى العجوزة.

وقال أحمد أبو زهرة، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "تم نقل الوالد الفنان عبد الرحمن أبو زهرة إلى المستشفى، منذ 3 أيام، بعد شعوره بأعراض الإصابة بفيروس كورونا".

وتابع: "بعد إجراء المسحات الطبية، تأكد الأطباء بالفعل من إصابته بالفيروس، وحالته الصحية حاليا مستقرة". لقراءة الخبر اضغط هنا..

بعد إعلان إصابتها بـ"أوميكرون".. نجلاء بدر تكشف عن أعراضه

أعلنت الفنانة نجلاء بدر لجمهورها خبر إصابتها بـ"أوميكرون" المتحور الجديد من فيروس "كورونا".

وكتبت نجلاء: "أنا جالي كورونا أوميكرون علشان قابلت الناس اللي عندها دور البرد العادي، اللي ماشي في البلد اليومين دول". لقراءة الخبر اضغط هنا..

كريم محمود عبدالعزيز يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن الفنان كريم محمود عبد العزيز، إصابته بفيروس كورونا.

وكتب كريم، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "الغزالة Positive"، معبرا عنه بكلمة الغزالة إشارة منه إلى أغنيته الجديدة "الغزالة رايقة" التي تحقق نجاحا كبيرا حاليا. لقراءة الخبر اضغط هنا..

إصابة رشوان توفيق بكورونا للمرة الثانية

كشفت الإعلامية هبة رشوان، عن إصابة والدها الفنان القدير رشوان توفيق بفيروس كورونا، مؤكدة أن حالته الصحية مستقرة، ومطالبة الجميع بالدعاء له بالشفاء.

وكتبت هبة عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، نافية نقل والدها إلى المستشفى: "الأصدقاء الأعزاء محبتش ازعج حضراتكم بخبر إصابة الحاج رشوان بالكورونا، وعلى فكرة هو والفنانة مديحة حمدي كانوا في ندوة مع بعض الخميس الماضي، وهو بدأ يتعب الاتنين وخبى عليا لكن حرارته ارتفعت أمس لكنها الحمد لله خفيفة".

وتابعت "دي تاني مرة يُصاب بالكورونا، المرة السابقة من 5 شهور في وقفة عيد الأضحى، اضطريت اكتب لأن أحد الأصدقاء سألني على الخاص ورفض يقول مصدره، فوجئت بوالدي بتجيله اتصالات تخبره أن أحد المواقع كتب الخبر بس بمعلومة عارية من الصحة، أنه تم نقله للمستشفى هذا غير صحيح، هو في البيت بياخد البروتوكول وحالته الحمد لله مستقرة ومادام عرفتم دعواتكم له بالشفاء العاجل إن شاء الله". إليكم التفاصيل..

إدوارد يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن الفنان إدوارد، مساء اليوم الأربعاء، إصابته بفيروس كورونا.

وكتب إدوارد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إيجابية". إليكم التفاصيل..

أُصيبت بأوميكرون.. تفاصيل الحالة الصحية لمديحة حمدي (خاص)

كشف مصدر مقرب من الفنانة مديحة حمدي، تفاصيل حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وقال المصدر، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "الطبيب منحها راحة 14 يوما، وهي مش قادرة تتكلم للأسف".

وأشار المصدر أنها أُصيبت بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون"، متابعا: "نتمنى من جمهور الفنانة الكبيرة الدعاء لها بالشفاء". إليكم التفاصيل..