الشركة المنتجة ترد.. هل يُعرض مسلسل "ولهان" على منصة رقمية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نفت الجهة المنتجة لمسلسل "ولهان" تعاقدها بشكل رسمي مع أي من المنصات الرقمية حتى الآن، لحقوق عرض العمل عبر منصتها.

يأتي ذلك توضيحا من الجهة المنتجة للعمل في بيان صحفي، لما يتم تداوله عبر عدد من المواقع الإخبارية، بشأن شراء إحدى المنصات الرقمية لحقوق عرض مسلسل "ولهان" على منصتها.

وانتهى مخرج العمل بلال العربي من تصوير 50% من مراحل تصوير المسلسل، الذي يتم تصويره حاليا على قدم وساق.

المسلسل يتكون من 10 حلقات، وتدور أحداثه الدرامية في إطار تشويقي ورعب وإثارة.

مسلسل "ولهان" بطولة النجوم منذر رياحنة، محمد رضا، محمد نجاتي، ريم أحمد، حامد الشراب، إيمان رجائي، خالد محروس، بسنت النبراوي، وفاء السيد، شروق، مدير تصوير د. أحمد حسين، مهندس ديكور سامح بدر، إشرف عام محمد أبو العلا، سيناريو وحوار ورشة Big pen، وإخراج بلال العربي، وإنتاج شركة جولدن xyz جروب للإنتاج الفني والتوزيع.