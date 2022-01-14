أول إعلان للجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة" على dmc (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

بمناسبة عيد ميلادها الخامس، فاجأت قناة dmc، الجمهور، بالكشف عن أحدث الأعمال الفنية المعروضة عبر شاشتها في الفترة المقبلة، وهو الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة" للنجمين سيد رجب وسوسن بدر.

وعرضت القناة لقطات من "أبو العروسة 3"، مرفقة بتعليق: "بمناسبة عيد ميلاد dmc الخامس قررنا نفاجئكم بهدية حلوة وهي الموسم الجديد من مسلسل أبو العروسة.. انتظروا الموسم الثالث قريبًا على dmc".

يذكر أن مسلسل "أبو العروسة" كان قد حقق نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور أثناء عرض الجزءين الماضيين منه، حيث تم تقديمهما على شاشة قناة dmc.

وشارك في بطولة المسلسل الذي ينتمي لنوعية الـ60 حلقة، كلا من سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقي ونرمين الفقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وولاء الشريف وكارولين عزمي وعدد كبير من النجوم، ومن إخراج كمال منصور.