يسرا اللوزي تحذر من حسابات مزيفة.. وتعلق: "لم أطالب بأي تبرعات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حذرت الفنانة يسرا اللوزي، من حسابات مزيفة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تنتحل شخصيتها، وتطالب بتبرعات من الجمهور.

ونشرت يسرا، الحسابات المزيفة، عبر حسابها على"فيسبوك"، وعلقت: "برجاء الإبلاغ عن هذه الصفحة وعدم التبرع، عشان ده نصب واحتيال.. ليس لدي أي صفحات أخرى على فيسبوك، ولم أطالب بأي تبرعات، ولست مسؤولة عن أي تصرفات غير قانونية، قد تصدر عن صفحات تنتحل شخصيتي.. شكرا للجميع".

جدير بالذكر أن آخر أعمال يسرا اللوزي، حكاية "بالورقة والقلم" من مسلسل "إلا أنا" وشاركها البطولة عماد رشاد، نور محمد، حسام الجندي، لاشينة لاشين، صلاح الدالي، ياسمين سمير، رشاد رشدي، ريهام الشنواني، ياسر الرفاعي، فكرة يسري الفخراني، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري.