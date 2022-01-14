شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة: قربت أخلص مشاهدى فى فيلم "الجواهرجى" وبصور "دايمًا عامر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة لبلبة لـ"الخليج 365"، إنها أوشكت على الانتهاء من تصوير مشاهدها فى فيلم "الجواهرجى"، للنجم محمد هنيدى ومن المقرر استكمال التصوير خلال الأيام المقبلة، موضحة أنها سعيدة بمشاركتها فى مسلسل "دايمًا عامر" مع النجم مصطفى شعبان.

فيلم "الجواهرجى" يقوم ببطولته النجوم محمد هنيدى ومنى زكى ولبلبة، وأحمد السعدنى والفنانة ريم مصطفى، والفنان آسر ياسين، والفنانون أحمد حلاوة، وعارفة عبد الرسول، وتارا عماد، والعمل تدور أحداثه فى إطار كوميدى، ويخرجه إسلام خيرى، وتأليف عمر طاهر.

أما مسلسل "دايمًا عامر" يكتبه ورشة من الشباب تحت اشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح، وبطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، أحمد الشامى، سما إبراهيم، لمى كتكت ويسجل العمل عودة ثنائية مصطفى شعبان ومجدى والهوارى بعدما حققا نجاحًا سويًا في الدراما خلال مسلسلي "الزوجة الرابعة" عام 2012، و"مزاج الخير" عام 2013.