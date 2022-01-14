شكرا لقرائتكم خبر عن ديمى لوفاتو تحلق شعرها من أجل وشم جديد للعنكبوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدسات المصورين عن وشم جديد أقدمت عليه المغنية الأمريكية ديمى لوفاتو، وذلك بعدما ظهرت خلال أحدث صور لها وهى بقصة شعر جديدة من أجل منح مساحة للوشم الجديد الذى ظهر فيه رسمة لعنكبوت، وذلك أثناء دخولها استوديو تسجيل في لوس أنجلوس أمس الخميس.



ديمى لوفاتو فى صورة أخرى

وتستعد المغنية الشهيرة لاستعادة بريقها الغنائى بصورة تتماشى مع نجوميتها، خاصة أنه حققت نجاحًا فى العام الماضى من خلال أغنية Dancing With The Devil، ووصلت عدد مشاهدات الفيديو كليب الجديد إلى أرقام كبيرة.



وشم ديمى لوفاتو

وكانت أثارت ديمي لوفاتو جدلاً واسعاً، بعدما قالت أنها سبق وتعرضت للاغتصاب في سن المراهقة عندما كانت تعمل لصالح قناة ديزني.

وكشفت المغنية البالغة من العمر 28 عاما في فيلمها الوثائقي الذي يحمل عنوان "الرقص مع الشيطان" أن هذا الشخص لم يواجه أي عواقب بعدما تقدمت بشكوى ضده.

ولم تفصح المغنية عن اسم المعتدي، ماعدا أنها كانت "مضطرة لرؤية هذا الشخص في جميع الأوقات".