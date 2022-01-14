عبداللطيف التلباني.. القاتل الخفي أنهى حياته مع ابنته وزوجته (تعرف على التفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شغلت أخبار القاتل الصامت أو الخفي المواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، وتصدرت عناوين صفحات الحوادث، أخبار سقوط عائلة أو أكثر كاملة بعد استنشاقها للغاز الذي تسرب من سخان أو بوتاجاز ليكتب سطر النهاية في حياتهم، وهو نفس العنوان الذي استيقظ الوسط الفني عليه قبل 33 عاما، بعد الإعلان عن وفاة أسرة فنان شهير تأثرًا باختناقها بسبب الغاز، هو ابن محافظة الشرقية المطرب الراحل عبداللطيف التلباني .

نشرت إحدى المجلات الفنية العربية، تحت عنوان رحيل المطرب عبداللطيف التلباني في حادث مأساوي، تفاصيل الوفاة: "عبداللطيف التلباني صاحب الأغنية الوطنية الشهيرة (من فوق برج الجزيرة)، وأغنية النجاح المعروفة (افرحوا يا حبايب لفرحنا)، وجد الأسبوع الماضي ميتا في شقته بعمارة التلباني في حي المهندسين بالقاهرة، فقد لقى حتفه هو وزوجته وابنته شيماء 11 سنة، متأثرين بالغاز الذي تسرب إليهم من المطبخ وكان المطرب ماهر العطار الذي ذهب لزيارته قد استنشق رائحة كريهة تنبعث من الشقة ممزوجة برائحة غاز".

وتابع محرر المجلة " فأبلغ رجال الشرطة الذين عثروا على جثث التلباني وزوجته وابنته وقد بدأت تتحلل بعد أن مر على حادثة الوفاة 3 أيام، ويبدو أن شيماء الصغيرة كانت تقوم بإعداد العشاء لنفسها ففتحت الفرن بعد أن كسرت مفتاح الغاز في المطبخ، مما أدى إلى تسرب الغاز وإلى إصابتها بالدوار وسقوطها على الأرض، والظاهر أن الأم حاولت مساعدتها لكنها لم تستطع فسقطت في الصالة حيث عثر على جثمانها، أما عبداللطيف فقد عثر على جثمانه على الأرض بين السريرين".

عبداللطيف التلباني ولد في محافظة الشرقية، من أشهر أغانيه "افرحوا يا حبايب"، "من فوق برج الجزيرة"، "خد الجميل"، "اللي روحي معاه"، ومن الأفلام التي شارك فيها "حارة السقايين" و"جزيرة العشاق".