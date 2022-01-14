إيرادات الخميس.. "الجريمة" يحافظ على الصدارة و"قمر 14" يتفوق على "الكاهن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس في دور العرض السينمائي 8 أفلام، هي: "الجريمة"، "من أجل زيكو"، "قمر 14"، "الكاهن"، "ريتسا"، "برا المنهج"، "أبو صدام"، "مربع برمودة"، وحققت الأفلام الثمانية مجتمعة أمس الخميس 13 يناير إيرادا بلغ 2 مليون و238 ألفًا و412 جنيها، موزعة على النحو التالي..

الجريمة

احتل فيلم "الجريمة" صدارة قائمة الإيرادات في شباك التذاكر، وحقق مليونا و47 ألفًا و997 جنيها.

الجريمة قصة وإخراج شريف عرفة، بطولة أحمد عز، منة شلبي، ماجد الكدواني، ميرنا نور الدين، رياض الخولي، محمد جمعة، نبيل عيسى.

من أجل زيكو

وجاء في المركز الثاني فيلم "من أجل زيكو"، محققًا 901 ألف و366 جنيها.

"من أجل زيكو" تأليف مصطفى حمدي، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، منة شلبي، محمود حافظ، محمد محمود.

قمر 14

في المركز الثالث يأتي فيلم "قمر 14"، والذي حقق 185 ألفًا و71 جنيها.

"قمر 14" تأليف محمود زهران، إخراج هادي الباجوري، بطولة خالد النبوي، شيرين رضا، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، خالد أنور، أحمد مالك.

الكاهن

وحصل على المركز الرابع فيلم "الكاهن"، بعد تحقيقه إيرادا بلغ 62 ألفًا و137 جنيها.

الكاهن تأليف محمد ناير، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة إياد نصار، حسين فهمي، محمود حميدة، فتحي عبدالوهاب، جمال سليمان، درة.

برا المنهج

وذهب المركز الخامس لفيلم "برا المنهج" 19 ألفًا و752 جنيها.

برا المنهج سيناريو وحوار عمرو سلامة وخالد دياب، إخراج عمرو سلامة، بطولة ماجد الكدواني، الطفل عمر شريف، روبي، دنيا ماهر، أحمد خالد صالح.

مربع برمودة

أما المركز السادس فكان من نصيب فيلم "مربع برمودة" محققًا 18 ألفًا و286 جنيها.

مربع برمودة تأليف هشام هلال، إخراج طارق رفعت، بطولة عمرو عبدالجليل، هنا شيحة، روجينا، مصطفى خاطر.

أبو صدام

وحصل فيلم "أبو صدام" على المركز السابع، بعد تحقيقه إيرادا قُدر بـ2908 جنيهات.

أبو صدام قصة وإخراج نادين خان، سيناريو وحوار محمود عزت، بطولة محمد ممدوح، أحمد داش، ومجموعة من ضيوف الشرف، بينهم: سيد رجب، زينة منصور، علي الطيب، علي قاسم.

ريتسا

وكان المركز الثامن من نصيب فيلم "ريتسا"، بعد تحقيقه 895 جنيها.

ريتسا تأليف معتز فتيحة، إخراج أحمد يسري، بطولة محمود حميدة، عائشة بن أحمد، أحمد الفيشاوي، أمير المصري، مي الغيطي، كارولين عزمي، يوسف عثمان.