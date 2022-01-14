ياسمين رئيس تعلن إصابتها بفيروس كورونا: "سلي نفسك في العزل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت الفنانة ياسمين رئيس، عن إصابتها بفيروس كورونا، وتخضع حاليا للعزل المنزلي.

ونشرت ياسمين، صورة لها عبر "ستوري" حسابها على "إنستجرام"، وهى تضع "ماسك" على وجهها، وعلقت عليها: "سلي نفسك في العزل".

وكانت الفنانة ياسمين رئيس قد شاركت في بطولة مسلسل "60 دقيقة" الذي عرض عبر منصة شاهد، وشارك في بطولة المسلسل: محمود نصر، سوسن بدر، شيرين رضا، غادة طلعت، مها نصار، ومن إخراج مريم أحمدي.

ويعرض لها حاليا بالسينمات فيلم "قمر 14" بطولة خالد النبوي، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، شيرين رضا، بيومي فؤاد، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد مالك ومي الغيطي، ومن تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.