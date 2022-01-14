شكرا لقرائتكم خبر عن "اللى ما يشترى يتفرج" ثامن حكايات "نصيبى وقسمتك 4" على ON غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السينارييست عمرو محمود ياسين عن ثامن حكايات الموسم الرابع من مسلسل "نصيبى وقسمتك"، والتي تحمل اسم "اللى ما يشترى يتفرج" إخراج عصام نصار، وذل تمهيداً لبدء عرضها على قناة ON غدًا السبت الساعة 8 مساء، والاعادة الساعة 2 صباحا، والساعة 1 ظهرا، على أن يتم الإعلان عن ابطال الحكاية خلال الساعة المقبلة.



حكاية اللى ما يشترى يتفرج

وعرضت قناة ON حتى الآن 7 حكايات من المسلسل هى "النظارة البيضاء" بطولة أمير المصرى وكارولين عزمى ومصطفى أبو سريع وإخراج عصام نصار، و"غرام بانتظام" بطولة شريف سلامة ونانسى صلاح ورحمة حسن وإخراج رامى رزق الله، و"أوضة وصالة" بطولة أحمد عبد العزيز ورشوان توفيق وإنعام سالوسة وإخراج عصام نصار.

كما عرض أيضاً حكايات "حلوة اللقطة" بطولة هانى عادل وميرنا نور الدين وحمزة العيلى وإخراج عصام نصار، "تاج راسنا بابا" بطولة صلاح عبد الله وإسلام جمال ومنة فضالى وأحمد رفعت وبسمة داود، و"انسى روحى وياك بطولة ميرهان حسين، محمد عز، لورا، أيمن عزب، مروى الأزلى، وإخراج عصام نصار، و"اعمل نفسك ميت" بطولة مى سليم وحازم سمير وميدو عادل وليلى حسين ومحمد مهران وإخراج محمد الخبيرى.

وتم تقديم الجزء الثالث من "نصيبى وقسمتك" فى سبتمبر 2019 على طريقة الجزء الثانى من العمل وذلك من خلال 9 حكايات تعرض كل حكاية فى 5 حلقات مع الاستعانة بأبطال مختلفين ومخرج مختلف فى كل حكاية، مع تناول العمل قصص متنوعة حول المرأة ومشاكلها بشكل عام والزواج والطلاق.