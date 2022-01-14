شكرا لقرائتكم خبر عن بتسلى نفسها فى العزل.. ياسمين رئيس تعلن إصابتها بكورونا بصورة طريفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة ياسمين رئيس، جمهورها ومحبيها صورة طريفة لها من العزل المنزلى، لتعلن بهذه الصورة إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث أعلنت الفنانة عن إصابتها بشكل صريح مستخدمة هذه الصورة الطريفة.

ظهرت ياسمين رئيس، في الصورة التي نشرتها عبر "ستورى" حسابها على موقع "إنستجرام"، وهى تضع "ماسك" على وجهها، وعلقت على الصورة: "سلى نفسك في العزل".



ياسمين رئيس عبر انستجرام

جدير بالذكر أن آخر عمل قدمته الفنانة ياسمين رئيس كان مسلسل 60 دقيقة، حيث ظهرت كضيفة شرف في الفيلم المقرر طرحة في السينمات مطلع شهر يناير المقبل، وتدور أحداثه حول 5 حكايات مختلفة والحكاية الأولى، تضم الفنان محمد الشرنوبى وغادة عادل، كريم فهمى، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران.



ياسمين رئيس فى العزل المنزلى

بينما الحكاية الثانية من الفيلم بطولة الفنان أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، والحكاية الثالثة، أحمد مالك، وبيومى فؤاد، ومى الغيط، والرابعة، دينا الشربينى، وأحمد الفيشاوى، ومحمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب، والحكاية الخامسة، خالد النبوى وشيرين رضا، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود زهران.

ويضم "فيلم قمر 14" عددا من النجوم منهم خالد النبوي، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، شيرين رضا، بيومي فؤاد، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد مالك ومي الغيطي، فيلم "قمر 14" من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.