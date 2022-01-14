"زوجة محمد رمضان ليست صديقتي وأنا أقوى من أي ساحر".. سمية الخشاب لـ"حبر سري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حلت الفنانة سمية الخشاب ضيفة ببرنامج"حبر سري" المعروض على قناة "القاهرة والناس"، كشفت خلال اللقاء عن عدة أمور في حياتها وبعض الأمور الأخرى المتعلقة بالوسط الفني، وغيرها.

نستعرض لكم أبرز ما قالته سمية الخشاب بالحلقة في التقرير التالي:

- أرفض أن أكون زوجة ثانية، ولم أتزوج رجلا متزوجا من قبل.

- احنا مش صحاب أنا ووفاء عامر.

- اتصدمت بعد رؤيتي لصورة شيرين عبدالوهاب وهي حالقة شعرها.

- النساء قديمًا كانت تقص شعرها أو تحلقه بعد وفاة زوجها في الحرب.

- لا يوجد شخص يستحق أن تحلق المرأة شعرها بسببه أو من أجله فالشعر يحتاج فترة طويلة من أجل إستعادة طوله.

- يجب ألا تقل فترة الخطوبة عن سنة ونصف حتى تستطيع العروس التعرف على زوجها المستقبلي ويكتشفوا بعض.

- الزواج منظومة إجتماعية فاشلة ولا أرغب في الزواج مجددا.

- أدعم هاني شاكر في قراره بمنع المهرجانات وهناك بعض المهرجانات تحتوي على كلمات وألفاظ لا يجب الاستماع لها.

- لم أتسبب في حدوث مشكلات بين محمد رمضان وزوجته.

- أنا ومحمد رمضان أصدقاء ولست صديقة زوجته ومجتش فرصة أتعرف عليها.

- زواجي من مطرب المهرجانات عمر كمال شائعة تافهة.

- أنا عضوة في نقابتي المهن التمثيلية والموسيقية.

- لو فكرت أتجوز تاني يجب أن يكون طيب ولطيف ولذيذ وكريم ومحترم وغني وأعمى لا يرى غيري.

- محدش زي نادية الجندي لأنها نجمة الجماهير ومينفعش حد يقلدها.

- الدكتور أشرف زكي زي أخويا، ولا يتأخر في الوقوف بجانب أي شخص، وبيساعد كل الناس.

- بحب أسمع أم كلثوم ومتربية على أغانيها.

- بحب الرقص الشرقي والغربي.

- أنتمي لمدرسة هند رستم.

- أعلى وزن وصلت له كان 78.

- أصبحت الآن محمية بنور الله من الأسحار والأعمال، وأنا أقوى من أي ساحر أو مشعوذ.