بالفيديو: نوال الزغبي “ترند” على مواقع التواصل.. “ولعانة”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 يناير 2022 01:23 مساءً - منذ ساعتين

تصدّرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي الترند بعدما شاركت متابعيها مقطع فيديو عفوي، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت الزغبي في الفيديو وهي ترقص مع الملحن المصري عمرو مصطفى أثناء تسجيل أغنيتها الجديدة في الإستديو وسط تفاعل ملحوظ وعفوي من الحاضرين أيضاً.

وعلقت نوال على المنشور ذاته معبرة عن أجواء عملها في العام الجديد قائلة: “هيك رح تكون سنة 2022 ولعانة مع عمرو مصطفى”.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو معبرين عن حبهم لنوال وإعجابهم الدائم بتألقها وبإطلالاتها التي تصدرت الترند مسبقاً بعد ما نشرت مجموعة صور لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها بإطلالة عفوية وهي ترتدي ثوب الاستحمام.