سمية الخشاب تكشف حقيقة تسببها في خلاف بين محمد رمضان وزوجته.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 14 يناير 2022 12:50 مساءً - كشفت الفنانة المصرية سمية الخشاب حقيقة وقوع خلافات بين مواطنها الفنان محمد رمضان وزوجته بسبب مشاهدها معه في مسلسل “موسى”.

وقالت سمية في لقائها مع الإعلامية اسما إبراهيم في برنامج “حبر سري” المذاع على قناة القاهرة والناس أنها لم تسمع من قبل بهذه الشائعة.

وتابعت: “أي حد بشتغل معاه بيطلعوا علينا إشاعات والفرح كان تريند”

وعن علاقة محمد رمضان بزوجته قالت سمية: “هو بيحبها وهي بتحبه ومش بتغير وأنا ومحمد رمضان صحاب إلي حد ما لكن متعرفتش على مراته”.

كما تحدثت الخشاب عن رأيها في الزواج الثاني وقالت أنها ترفض أن تكون زوجة ثانية كما عبرت عن رأيها في منظومة الزواج ووصفتها بالفشل وأكدت على رفضها الزواج مرة أخرى.