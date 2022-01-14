نادر الأتات يحصد مزيدًا من الملايين.. “قلي وينك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد تصدّرها قائمة الأغنيات الأكثر طلبًا واستماعًا من الجمهور بين الإصدارات الغنائية الجديدة، تواصل أغنية النجم اللبناني نادر الأتات “قلي وينك” حصد ملايين المشاهدات على موقع “يوتيوب”.

وتخطى كليب أغنية “قلي وينك” في الساعات الماضية حاجز 4 ملايين مشاهدة، وذلك بعد شهر واحد فقط من صدوره عبر قناة “لايف ستايلز ستوديوز”.

أغنية “قلي وينك” كلمات إميل فهد وألحان وسيم بستاني وتوزيع عمر صباغ. وكليب الأغنية من إخراج عادل سرحان، وتم تصويره بمدينة دبي في الإمارات في فكرة مميّزة تعالج موضوع الفراق والصعوبات التي يواجهها الحبيب بعد فقدان حبيبته.

يذكر أن أغنية “قلي وينك” تنال منذ صدورها تفاعلًا واسعًا من الجمهور على السوشيل، إذ تكتسح الأغنية مواقع ”تيك توك”، و“إنستغرام”، و”فيسبوك” في فيديوهات لعدد كبير من الناشطين يظهرون من خلالها وهم يقومون بحركات تعبيرية وخطوات راقصة تترجم كلمات الأغنية.