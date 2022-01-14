ألبوم مفاجئ لـ”ذا ويكند”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: دعا النجم الكندي ذا ويكند مواطنه الممثل جيم كاري لمشاركته في عمل فني طموح يوجه فيه المغني تحية إلى عالم إذاعات الموجة القصيرة (إف إم) وإلى قدوتيه الفنيتين مايكل جاكسون وبرينس.

وفاجأ ذا ويكند جمهوره بإطلاقه المباغت لألبوم Dawn FM، من دون حملة ترويجية; ويبدأ ألبوم Dawn FM بصوت جيم كاري في دور مذيع الراديو، معلناً عن الموجة الوهمية 103.5 قبل أن تتوالى الأغنيات الأولى المائلة بقوة نحو أجواء ثمانينيات القرن الفائت.

وتجمع بين أغنيات ألبوم ذا ويكند قصة واحدة تستمر مدى الألبوم، عن “رجل في سيارته يستمع إلى الموجة القصيرة (إف إم) آملاً في رؤية نهاية النفق”.