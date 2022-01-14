“هاوس أوف غوتشي” لـ ليدي غاغا في طريقه إلى الأوسكار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدّر فيلم “هاوس أوف غوتشي”، ترشيحات “ساغ أووردز” التي تشكل عادة مؤشراً رئيسياً في السباق إلى حفل الأوسكار.

فيلم “هاوس أوف غوتشي” الذي أخرجه ريدلي سكوت هو من بطولة ليدي غاغا وآدم درايفر وآل باتشينو، ونال 3 ترشيحات في “ساغ أووردز”.

وبدأ عرض فيلم “هاوس أوف غوتشي” في نوفمبر الماضي في الولايات المتحدة ودول أخرى وتمتزج فيه قصص الحب والمجد والخيانة. وتجسد ليدي غاغا في الفيلم دور “الأرملة السوداء” باتريتزيا ريجاني التي دبرت في تسعينات القرن العشرين جريمة قتل زوجها ماوريتسيو غوتشي، وريث دار الأزياء الإيطالية الراقية.

وشكلت هذه الجريمة انتقاماً بارداً بعد سنوات من الزواج ومسيرة تصاعدية في عالم الأزياء والفخامة، وجاءت بالتوازي مع سقوط الدار الكبيرة المملوكة لعائلة غوتشي، وبيعها إلى مجموعة مالية.