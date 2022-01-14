شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شفاء هنا الزاهد من كورونا.. أحمد فهمى يواصل التعافى وينتظر مسحة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعافت الفنانة هنا الزاهد من إصابتها بفيروس كورونا، بعدما أعلنت امس، وذلك بعد قضاء 12 يوم فى العزل المنزلى، وذلك بعد سلبية نتيجة المسحة الجديدة، فيما يواصل زوجها أحمد فهمى - الذى أصيب مع زوجته هنا فى نفس الوقت بكورونا - عمليه التعافى وقضاء فترة العزل المنزلى، حيث ينتظر إجراء مسحة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة للتأكد من تعافيه من الفيروس.

وأعلنت هنا الزاهد، شفاءها من فيروس كورونا، عبر حسابها على انستجرام، وكتبت هنا، قائلة:" الحمد لله سلبي كورونا مبسوطة جدا بردود أفعالكوا على مسلسل "أنا وهى" و المشاهدات العالية على المسلسل شكرا لكل الناس اللي بعتولي على شخصية " هند " شكرا لكل الناس اللي كلمتنى بجد شكرا لاني تعبت جدا في الشخصية دى".

وتابعت:"عايزة اشكر دكتورة منى قطب منتجة المسلسل و المخرج سامح عبد العزيز لإن بجد كانوا مهتمين بكل تفصيلة عشان المسلسل يطلع كدة، وأستاذى أشرف عبد الباقى وصديقى أحمد حاتم بجد استمتعت جدا بالتمثيل معاكوا في المسلسل".

مسلسل "أنا وهى" تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوى، سلوى محمد على، ندا عادل، محمد الصاوى، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم عبير صبرى، محمد أنور، كريم عفيفى وآخرين.

وشاركت هنا الزاهد بصحبة زوجها أحمد فهمى، الشهر الماضى بعرض مسرحية "جوازة معفرتة" في موسم الرياض الترفيهى بالمملكة العربية السعودية، وشارك في بطولته العمل بيومى فؤاد، محمد أنور، محمد أوتاكا، ايمان السيد، أحمد على، إسماعيل فرغلى، والعمل تأليف وأشعار أمير طعيمة وإخراج أوتاكا.

وسجلت المسرحية التعاون الثانى بين أحمد فهمى وهنا الزاهد بعدما قدما سوياً مسلسل "الواد سيد الشحات" في شهر رمضان 2019، وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود وعدد من ضيوف الشرف وإخراج أحمد الجندى، كما ظهر فهمى كضيف شرف في حكاية من حكايات "حلوة الدنيا سكر" الذى خاضت به هنا الزاهد أولى بطولاتها المطلقة في الدراما.