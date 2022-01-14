شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد المغنى يفتح النار على كيروش: هو الراجل ده عايز مننا إيه .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح النجم محمود عبد المغنى النار على مدرب المنتخب كيروش بعد الأداء السيئ الذى ظهر به المنتخب الوطنى فى مباراته الأولى بكأس الأمم الأفريقية أمام نيجريا التى انتهت بخسارته بهدف لاشىء، والمقامة حاليا بالكاميرون، وقال عبد المغنى فى تصريحه لتليفزيون ”الخليج 365”، هو الراجل دة عايز مننا إيه كل شوية يفتى ويغير أماكن لاعبى المنتخب بمزاجه بجد حرام عليه اللى بيعمله ده.

وأضاف عبد المغنى قائلا:"بصراحة الوقت ده هو وقت حسام حسن، هو الأنسب لتدريب المنتخب والكلام اللى بيتقال عليه كله مالهوش لازمة".

وتابع عبد المغنى حديثه عن المنتخب قائلا:"هو إحنا غيرنا حسام البدرى ليه مش عشان الأداء ماهو الأداء مازال سيىء يعنى مفيش جديد يبقى يمشى بقى".

من ناحية أخرى ما زال النجم محمود عبد المغنى يواصل تصوير مشاهده في فيلم "شمس" داخل أستوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامى الذى يشارك فى بطولته مع كل من عمرو عبد الجليل وخالد الصاوى وعلاء مرسى وأحمد بدير، وإخراج معوض إسماعيل.

والفيلم مأخوذ عن رواية «شمس إمبابة» للكاتب طلال الطريفي فى إطار إجتماعى تشويقي، والفيلم يجمع بين عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغنى للمرة الأولى سينمائيا.

الفيلم من إخراج معوض اسماعيل ومعالجة درامية طلال الطريفي سيناريو فواز الخريشي ورؤية فنية للحوار محمد القوشتي.

وقال مؤخرا المخرج معوض إسماعيل، إن أكثر ما حمسه للقيام بإخراج الفيلم أن قصته مختلفة جدًا خاصة أنها لها علاقة بالسايكو دراما، مشيرًا إلى أن العمل يلعب على نفسية الممثل وهو تحدٍ كبير لأي ممثل ولأي مخرج من المفترض أن يساعد الممثل أن تظهر تلك الحالة بسهولة.