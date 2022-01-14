شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر ونجوى كرم فى حفل واحد بدبى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى كل من النجمة نجوى كرم والنجم كاظم الساهر حفلاً غنائيًا، في دبى اليوم الجمعة 14 يناير الجارى ، ومن المقرر أن يقدم كل منهما باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة الذى يتفاعل معها الجمهور.

بعد ظهورها فى آخر جلسات التصوير بشكل مختلف، قالت النجمة اللبنانية نجوى كرم فى أول تعليق لها على إجرائها عملية تجميل جديدة، إن الإجابة ليست مهمة، ولكن المهم النتيجة التي تظهر للجمهورعبر جلسات التصوير وأعمالها الفنية، وأشارت إلى رغبتها الدائمة في الظهور كل مرة أحلى من المرة السابقة.

وفى لقاء تليفزيونى لأحد القنوات الخليجية من خلال برنامج the insider بالعربى ردت على سؤال مقدم البرنامج إيلي نخلة حول خضوعها لجراحة تجميل جديدة من عدمه قالت: شو الفرق إذا عاملة عمليات أو لاء؟ يهمنا النتيجة.

وحول نجاحاتها بالعام الماضى، قالت إن كل الذى قدمته كان ضمن التخطيط بأن تمزج بين الماضى والحاضر، واعتبرت مواقع التواصل الاجتماعى خلقت للتسلية والضحك ولكن يجب فى بعض الاحيان أن تستعملها لمصالحك الخاصة وهذا ما فعلته بتقديمها فلتر يوثق كل أرشيفها فى خطوة اعتبرتها لصالح فنها وتاريخها.