الاثنين.. محمد ممدوح ضيف It’s Show time على cbc

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يستضيف برنامج It’s Show time، في التاسعة مساء يوم الاثنين المُقبل 17 يناير، الفنان محمد ممدوح، ليتحدث عن تفاصيل مشاركته في فيلم "أبو صدام".

ويكشف عن ردود الفعل التي وصلته بعد فيلم "أبو صدام"، وكواليس العمل مع المخرجة نادين خان، فضلا عن حصوله على جائزة أفضل ممثل وتقديم الفنان رشوان توفيق للجائزة، في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ويتحدث عن كواليس كوميدية يكشفها لأول مرة عن فيلم "بنك الحظ"، ويتحدث عن كواليس أفلامه في السينما والعمل مع نيللي كريم في فيلم "بشتري راجل"، ومشاركته الرمضانية المميزة في الموسم الماضي من خلال مسلسلي "لعبة نيوتن" و"خلي بالك من زيزي"، فضلا عن رأيه في السينما والدراما الحالية.

يتناول اللقاء حديثا عن حبه للمسرح وموهبة الكتابة، ويكشف لأول مرة تفاصيل قراره بترك التمثيل بسبب حالة إحباط إصابته لبعض الوقت، وكيف نجا من الحريق يوم افتتاح المطعم الخاص به.