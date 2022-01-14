دينا الشربيني وهشام ماجد على بوستر فيلمهما "حامل اللقب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت شركة فيلم كلينك، عن بوستر فيلم "حامل اللقب"، الذي من المقرر طرحه قريبا في دور العرض السينمائي، ويشارك في بطولته هشام ماجد ودينا الشربيني.

الملصق الدعائي لم يظهر عليه سوى دينا وهشام، وكل منهما ببطن منتفخة، هي بملابس ولعب خاصة بطفل حديث الولادة، وهو بكرة قدم، وفي الخلفية أرضية ملعب.

"حامل اللقب" بطوله هشام ماجد ودينا الشربيني ومحمد سلام وأحمد فتحي وإنتاج حفظي ورشيدي وطارق الجنايني، ومن تأليف إيهاب بليبل وهشام ماجد، وإخراج هشام فتحي والذي تدور معظم أحداثه في إطار كوميدي .