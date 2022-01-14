شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أولى حلقات مسلسل "الجسر" لـ عمرو سعد ونيللى كريم الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق أولى حلقات مسلسل "الجسر" من بطولة عمرو سعد ونيللى كريم، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 18 يناير الجارى، حيث انتهى المخرج بيتر ميمى من مونتاج ومكساج الحلقات الأخيرة من العمل استعداداً للعرض، وينتمى نوعية المسلسل لـ 6 حلقات تدور في إطار من الغموض والتشويق والخيال، وتم طرح البرومو خلال الساعات الماضية ولاقى صدى واسع.

وتظهر نيللي كريم فى دور زعيمة مستعمرة تستولى على المنطقة التى تعيش فيها، وتدخل فى صراعات بعدها مع عمرو سعد، لتتوالى الأحداث فى إطار من الفانتازيا، حول ما وصل إليه البشر بعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض.

ويشارك في بطولة مسلسل "الجسر" كل من نيللي كريم وعمرو سعد و محمد علاء، وأسماء أبواليزيد، وخالد كمال، وسارة الشامي، ومها نصار، ومن تأليف محمد سليمان عبدالملك، وإخراج بيتر ميمي.

من ناحية أخرى بدأت نيللى كريم فى تصوير مشاهدها الأولى من مسلسلها الرمضانى، "فاتن أمل حربى" فى الديكور الخاص بالعمل، وتعانى نيللى كريم من خلافات مع حماتها طوال أحداث المسلسل، والتى تجسدها الفنانة فادية عبد الغنى، بسبب توريطها فى العديد من المشاكل حتى بعد انفصالها من الفنان شريف سلامة الذى يجسد دور زوجها، كما تظهر نيللى كريم بمراحل عمرية مختلفة خلال احداث المسلسل.

أما النجم عمرو سعد يستعد، لتصوير أحداث مسلسله الرمضانى الجديد "توبة" نهاية شهر يناير الجاري وذلك بعد ان استقرت الشركة المنتجة للعمل على طاقم المسلسل بالكامل ويعاين المخرج أحمد صالح حاليًا أماكن التصوير المختلفة تمهيداً لبدء تصوير أول المشاهد خلال الأيام القليلة المقبلة.