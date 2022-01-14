شكرا لقرائتكم خبر عن صابر الرباعى يحيى حفلاً غنائيًا فى فرنسا فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم صابر الرباعى، حفل غنائى الشهر المقبل، وبالتحديد يوم 5 فبراير فى فرنسا، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة، وكان النجم صابر الرباعى، كان قدم العزاء للفنان الكبير على الحجار فى شقيقه أحمد، حيث كتب الرباعى عبر حسابه على تويتر:"خالص عزائى فى وفاة الفنان أحمد الحجار شقيق الفنان الكبير على الحجار وأدعو من الله أن يلهم العائلة ومحبينه الصبر والسلوان".



صابر الرباعى

فى سياق مختلف تعاون مؤخرا الشاعر وليد الغزالى مع النجم صابر الرباعى في أغنية "ورحمة قلبى" التي طرحت مؤخرا، من كلماته وألحان مدين وتوزيع كريم عبدالوهاب.

وأحيا مؤخرًا النجم صابر الرباعي حفلين بمهرجان الموسيقى العربية ضمن فعاليات الدورة الثلاثين التي نظتمها دار الأوبرا المصرية