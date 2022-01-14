شكرا لقرائتكم خبر عن بوستر رسمى لـ أبطال فيلم المغامرة والأكشن Uncharted لتوم هولاند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة سونى، بوستر رسمى جديد لـ فيلمها الجديد Uncharted، الذى يقوم ببطولته مجموعة من النجوم منهم مارك ويلبرج وتوم هولاند، العمل يدور في إطار المغامرة والكوميديا والدراما والأكشن.

ووفقًا للتقريرالذى نشر على موقع "movieweb"، تم تأجيل طرح الفيلم الجديد عدة مرات، حيث كان من المقرر طرحه في ديسمبر من عام 2020، وثم إلى مارس 2021، وثم إلى 16 يوليو من العام الماضى 2021، ومن ثم تحديد موعد جديد وهو18 فبراير من العام الجارى 2022.

الفيلم الجديد Uncharted"، مستوحى من سلسلة ألعاب الفيديو الأكثر نجاحًا والذي يقوم بإخراجه روبن فليشر، وقد قام الممثل توم هولاند وأنطونيو بانديراس بتصوير عددا من المشاهد للفيلم في منطقة "كوستا برافا" السياحية الإسبانية.

وبلغت تكلفة فيلم "Uncharted"، أكثر من 230 مليون دولار، وانتهى التصوير بشاطئ "سا بواديا" في 13 من أكتوبر من العام الماضى 2020، حسبما أفادت بلدية المدينة، حيث قام فريق مكون من 50 إلى 75 شخصًا بالتصوير تحت بروتوكول أمني مشدد لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أعلنت شركة سوني في بيان إنها ستؤجل عرض فيلم البطل الخارق Morbius الي أبريل، حيث كان من المقرر عرضه يناير الجاري.

وتأجل طرح الفيلم الذي يقوم ببطولته جاريد ليتو، الذي يقوم بدور موربيوس، عدة مرات خلال جائحة كوفيد-19. وكان أحدث موعد مزمع لإطلاقه هو 28 يناير الجاري، وحسب ما نشر موقع variety يشكل التأجيل انتكاسة بالنسبة لدور السينما التي تحاول التعافي من موجات الإغلاق خلال أزمة كوفيد.



