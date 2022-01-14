"أصعب اختبار".. شريف رمزي يحيي الذكرى السنوية السابعة لوفاة والده

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
أحيا الفنان شريف رمزي، الذكرى السنوية السابعة لوفاة والده المنتج الكبير محمد حسن رمزي.
ونشر شريف، صورة لوالده الراحل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "النهاردة الذكرى السنوية السابعة لوالدي المنتج والموزع الكبير والرجل العظيم والأب المثالي الاستثنائي محمد حسن رمزي".
وتابع: "كل ما سنة تعدي على وفاته بيوحشني أكتر وآلمي على فراقه بيزيد مش بيقل.. فقدان الأب هو أكبر وأصعب اختبار بيواجهه أي إنسان ومحدش بيقدر يفهمه ولا يحس بيه إلا لما يتحط فيه".
وأضاف: "ربنا يا رب يرحمه رحمة واسعة ويدخله فردوسه الأعلى بدون حساب.. أرجوا الدعاء منكم جميعًا".
جدير بالذكر أن المنتج محمد حسن رمزي توفي يوم 13 يناير 2015 .