"أصعب اختبار".. شريف رمزي يحيي الذكرى السنوية السابعة لوفاة والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أحيا الفنان شريف رمزي، الذكرى السنوية السابعة لوفاة والده المنتج الكبير محمد حسن رمزي.

ونشر شريف، صورة لوالده الراحل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "النهاردة الذكرى السنوية السابعة لوالدي المنتج والموزع الكبير والرجل العظيم والأب المثالي الاستثنائي محمد حسن رمزي".

وتابع: "كل ما سنة تعدي على وفاته بيوحشني أكتر وآلمي على فراقه بيزيد مش بيقل.. فقدان الأب هو أكبر وأصعب اختبار بيواجهه أي إنسان ومحدش بيقدر يفهمه ولا يحس بيه إلا لما يتحط فيه".

وأضاف: "ربنا يا رب يرحمه رحمة واسعة ويدخله فردوسه الأعلى بدون حساب.. أرجوا الدعاء منكم جميعًا".

جدير بالذكر أن المنتج محمد حسن رمزي توفي يوم 13 يناير 2015 .