ولعانة.. وصلة رقص لنوال الزغبي مع عمرو مصطفى في الاستديو

كتب امير فتحي في الجمعة 14 يناير 2022 05:43 صباحاً - شاركت الفنانة اللنبانية نوال الزغبي مقطع فيديو جديد رصد أجواء تسجيل الاغنية الجديدة التي تعمل عليها مع الملحن المصري عمرو مصطفى. وظهرت نوال الزغبي وهي ترقص مع عمرو مصطفى داخل الاستديو الاخير وسط اجواء حماسية. وعلقت نوال الزغبي على الفيديو كاتبة: “هيك رح تكون سنة ٢٠٢٢ ولعانة مع عمرو مصطفى”.

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