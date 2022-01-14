شكرا لقرائتكم خبر عن مايا دياب تحيى حفلاً غنائيًا فى قبرص الشهر المقبل احتفالا بعيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة اللبنانية مايا دياب حفل غنائى الشهر المقبل فى قبرص، وبالتحديد يوم 12 فبراير، بمناسبة عيد الحب، وطرحت مايا دياب مؤخرا أغنية جديدة على طريقة الديو تحمل اسم "حطالى روج" مع محمود الليثى على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات ملاك عادل وتوزيع إسلام شيبسى، وألحان الليثى، وتحمل طابع البهجة والفرح.



مايا دياب

وطرحت مايا دياب مؤخرًا، أغنيتها باللهجة المصرية بعنوان "الكعب العالي" من كلمات محمود صلاح وألحان محمد رحيم وتوزيع هادي شرارة، عبر قناتها على اليوتيوب، والكليب من إخراج اللبنانية شيرين خوري.

وظهرت مايا دياب في كليب الأغنية بطريقة جديدة نالت استحسان عدد كبير من المتابعين وبلوكات مختلفة وبطريقة غريبة تماشيا مع أجواء الأغنية الإيقاعية الراقصة.

واستطاعت مايا من خلال هذه الأغنية أن تكون حديث مواقع التواصل الإجتماعى وتصدر هاشتاج "الكعب العالي" المرتبة الأولى في قائمة الأكثر تداولا على تويتر في لبنان أثناء طرحها .