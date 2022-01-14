“هبة هبوبها”.. عادل الكلباني يضرب مرة جديدة ويظهر في اعلان جديد لموسم الرياض!.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 14 يناير 2022 03:50 صباحاً - أثار الشيخ السعودي المعروف عادل الكلباني الجدل مرة جديدة بعد ظهوره في عمل دعائي جديد لموسم الرياض التابع لهيئة الترفيه، ما عرضه لانتقادات حادة بسبب ما وصفه ناشطون بأنها “تجاوزات شرعية” في العمل لا تليق برجل دين.

ويظهر عادل الكلباني في الإعلان في بداية الاعلان وهو يجسد احدى شخصيات مسلسل “صراع العروش” الشهير بينما كان يقف في منطقة جليدية ويرتدي أزياء العصور الوسطى، ممسكا بشعلة نارية ويقول جملة واحدة وهي “هبة هبوبها”.

كما ظهر عدد من الممثلين السعوديين المعروفين في العمل، وفي نهاية المقطع ظهر تركي آل الشيخ على ظهر خيل .

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، قد نشر مقطع الفيديو عبر حسابه على تويتر معبرا عن فخره بابداع الشباب السعوديين.

وقال آل الشيخ في تغريدته: “لاتجوووووون … اتقدم بالشكر لكل المشاركين في هذا العمل الدعائي ل #موسم_الرياض … ابدعتوا … والشباب والبنات السعوديين خلاقين ورائعين متى مامنحوا الثقة والامكانيات … وسيدي حفظه الله قائدنا الملهم وعراب الرؤية معه همتنا وطموحنا واحلامنا عنان السماء ولاحدود لها”.

وتعرض عادل الكلباني لانتقادات حادة بعد ظهوره في هذا العمل، حيث يظهر بالمقطع الترويجي فتيات بملابس جريئة وشعور مكشوفة.

وقد جاء في التعليقات حول ظهور الكلباني: “الله يهديه ويرده اليه ردا جميلا” ليرد اخر “ترا ماخرج عن الملة هدي شوي”.

بينما عبر اخر عن حزنه قائلا “شي محزن وانتكاسة ما بعدها انتكاسة” ليتساءل اخر “وين الغلط في فعله ؟”.

من هو عادل الكلباني؟

يذكر أن الشيخ عادل بن سالم بن سعيد الكلباني هو إمام وخطيب جامع الملك خالد بالرياض سابقًا، وكُلِّف بإمامة المصلين في صلاة التراويح من عام 1429هـ من شهر رمضان بالمسجد الحرام بمكة المكرمة.

كما شارك الكلباني في الكثير من الأنشطة الدعوية في أرجاء السعودية، إضافة لإقامته للكثير من المحاضرات الدعوية، كما أنه شارك في الكثير من البرامج التلفزيوينة من خلال عدة قنوات كـ قناة الأخبارية السعودية وقناة الكويت وقناة العربية من خلال برنامج إضاءات وغيرها.