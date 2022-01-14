بعد ظهورها بدون حجاب للمرة الاولى.. موضي الشمراني: “سأظل بنت الحجاب”!

كتب امير فتحي في الجمعة 14 يناير 2022 02:44 صباحاً - فاجأت الفنانة السعودية موضى الشمراني، جمهورها في حفلها الأخير بموسم الرياض والذي أقيم الثلاثاء الماضي، بظهورها بدون حجاب لأول مرة.

وعبرت موضى الشمراني، خلال لقاء مع الاعلامية نرجس العوامي على هامش الحفل، عن سعادتها بأداء ميدلي مع عدد من الفنانين السعوديين قائلة “الو مرة اسويها في السعودية” وتابعت “غنيت مع كل الفنانين ترى بس ايش بحجابي وخلف الكواليس وهذه المرة امام العالم وبدون اي ستار”.

وحول مصير الحجاب وهل ستخلعه بشكل دائم، قالت موضي الشمراني: “ترى أول مرة أطلع بشعري يا ربي خلاص ..بس حبيت اليوم ولكن سأظل محجبة محجبة وسأظل بنت الحجاب”.

وقد استغرب المتابعون كلام موضي الشمراني حيث كتب احدهم “يا رب …. بس حبيت و حضل بنت الحجاب، تحس فيه لخبطة في الموضوع” بينما علق اخر ساخرا: “بس يوم واحد ما يأثر”.

وكانت الشمراني قد أشعلت حفلها بباقة من الأغانية الطربية منها “أنا ما خنته تبلاني” و”ما اشكي غيابك” وغيرها.

الجدير بالذكر أن موضي الشمراني تعتبر واحدة من أبرز الفنانين السعوديين الذين تألقوا خلال السنوات الماضية، وتختص موضي في الفن الشعبي، وفي عام 1995 بدأت في إحياء الحفلات الشعبية في الأعراس السعودية، وهذا ما جعلها من أشهر الفنانين في المملكة.

وكانت موضي الشمراني قد احتفلت قبل أشهر قليلة بعقد قرانها مؤخرًا وأعلنت الخبر السعيد لجمهورها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تكشف موضي الشمراني عن هوية زوجها وقتها، وتلقت التهاني على نطاق واسع من قبل متابعيها.