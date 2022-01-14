زوجة رياض محرز تخطف الانظار بإطلالة بالبكيني من دبي

كتب امير فتحي في الجمعة 14 يناير 2022 02:44 صباحاً - خطفت عارضة الأزياء البريكانية تايلور وارد، زوجة اللاعب الجزائري رياض محرز، الانظار بعد مشاركتها مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي أطلت فيها من احد المنتجعات السياحية من دبي.

وظهرت تايلور وارد في الفيديو، الذي نشرته عبر حسابها على انستغرام، بالبكيني على شاطىء البحر وعلقت كاتبة: “دبي أحبك”.

وقد تفاعل عدد من المشاركين العرب مع الفيديو حيث جاء اغلب تعليقاتهم منتقدة لرياض محرز حيث كتب بعضهم: “يا رياض”، “علابيها وليدنا الماشية مقدرش يمشيها كملتيه????”، “ولدنا رياض طحن مسكين????????????????”.

وكان رياض محرز قد عقد منذ ايام عقد قرانه حسب الشريعة الاسلامية على تايلور وارد كما ذكرت العديد من وسائل الاعلام العالمية.

وظهر الزوجان خلال حفل زفافهما بملابس بيضاء بالكامل كما أظهرت اللقطات اللي أخذت للحفل الصغير أن اللاعب الجزائري قدم خاتم هدية زفاف لتايلور قدرت قيمته بـ400 ألف جنيه إسترليني خلال إجازة كانا يقضيانها في ميكونوس في اليونان مع والدي تايلور، وانضم إليهما الأصدقاء المقربون فقط.