شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة رقص تجمع نوال الزغبى وعمرو مصطفى فى الاستوديو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مقطع مصور من داخل الاستوديو، جمعت وصلة رقص الفنانة نوال الزغبى بالملحن عمرو مصطفى خلال تحضيرهما لإحدى الأغنيات الجديدة، ونشرت نوال الفيديو عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "هيك رح تكون أجواء 2022".

وكانت نوال الزغبى أحيت حفلا غنائيا ضخما فى إمارة دبى، وأمتعت الزغبى الحضور بوجبة غنائية دسمة، حيث قدمت مجموعة من أشهر أغنياتها تنوعت بين القديمة والجديدة، بداية من "كدة باى" و"أرقص على قلبى"، مرورا بأغنيات طول عمرى بحلم يا غالى والليالى رجعتلي، مع إهدائها جمهورها الإماراتى أغنيتها الوطنية جنة جنة تسلم يا وطنا.

كما احتفلت نوال الزغبى مع محبيها بنجاح أغنيتها الجديدة قلبى على قلبه التى تعارنت خلالها مع الفنان زياد برجى الذى تولى مهمة تلحينها، عبر تقديم العرض الحى الأول لها خلال الحفل.

ووضعت نوال الزغبى بصمتها الغنائية المميزة فى ختام احتفالية افتتاح مسرح ليا فى دبي، وضمت فعالياتها عروض الرقص المعاصر وعرض الساحر والألعاب النارية.