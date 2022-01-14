شكرا لقرائتكم خبر عن علاء مرسى: اجتهدت فى شغلى كتير.. وأتمنى الحظ يفتكرنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان علاء مرسي إنه من مواليد برج السرطان، وأصحاب هذا البرج غير محظوظين بالمرة، ولكنهم إضافة وحظ للآخرين، وعلق: "الحظ دائما لا يتذكرنى".

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية مع الإعلامية إنجي أنور، مساء اليوم الخميس، أن الحظ غير حليفه بالمرة، موضحاً أن الحظ مرتبط ومتعلق بالفكر وليس بحجم المجهود المبذول.

وتابع علاء مرسي: "أنا شخصية مجتهدة ولكنى غير محظوظ، و الحظ بينساني كتير، رغم الاجتهاد الكبير الذي أقوم به في عملي".

وأتم علاء مرسي أن هناك أشخاصا تجمع بين الحظ والاجتهاد، موضحا أن الحظ ليس له علاقة بالتميز أو الشطارة، لأن الحظ لا يأتي إلا للمجتهدين".

وأشار علاء مرسى إلى أنه ليس عليه ديون مالية لأحد كما يشاع على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنه يخشى أن يكون مديون لفترة بسبب قلة العمل، لأن مهنة الفن أيام بها أضواء وأيام بلا أضواء". وأتم علاء مرسي أنه يبحث عن العمل بالمهنة بشكل مستمر، ولكنه شخص غير محظوظ، متمنياً أن يفتكره الحظ".