شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى موظفة بالشهر العقارى فى مسلسل "فاتن أمل حربى" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانة هالة صدقى تصوير مشاهدها في مسلسل "فاتن أمل حربى" مع نيللي كريم والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2022، حيث تجسد هالة دور موظفة في الشهر العقاري وهى زميلة نيللي كريم في العمل، الذى تعود به إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العامين الماضيين.

مسلسل "فاتن أمل حربى" تأليف إبراهيم عيسى فى أولى تجاربه بالدراما التليفزيونية، وإخراج ماندو العدل ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة نيللى كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد ثروت وفادية عبد الغنى وعدد آخر من الفنانين.

وقدمت هالة صدقى آخر أعمالها من خلال مسلسل "بركه" الذى عرض عام 2019، من بطولة عمرو سعد، محمد لطفى، هنادى مهنى، كمال أبو رية، أحمد حلاوة، مصطفى درويش، عبد الرحمن أبو زهرة، سميرة عبد العزيز، انعام سالوسة، عمر زهران، رنا رئيس، هالا السعيد، رامى غيط، صبرى عبد المنعم، وتأليف محمد الشواف وإخراج محمود بركة.

وحلت هالة صدقى، مؤخراً ضيفة على برنامج "سهرانين" مع النجم أمير كرارة على قناة ON، وأكدت خلال الحلقة أنها دخلت التمثيل بسبب عشقها لسعاد حسنى، وقالت:" كنت دائما أقلدها وبيننا قصة عشق كبيرة، رغم اننا لم نلتقى سوى مرة واحدة أثنت فيها علىّ وتوقعت نجاحى، سعاد حسنى مميزة عن كل جيلها لأنها قدمت كل الألوان ببراعة والكاميرا تحبها وصادقة جدا".

كما كشفت هالة صدقي عن سبب تركها للمعهد العالي للفنون المسرحية، حيث قالت: "تركت المعهد بسبب الراحل كرم مطاوع بالرغم من أننى كنت أحبه بشدة، إلا أنه أثناء محاضراته طلب منى أن أقوم بتمثيل دور شجرة وعندما فعلت، قال: "أريد المضمون وليس الشكل، وشعرت بالعجز وقررت ترك المعهد وأنا حزينة وغاضبة منه".