مصر.. إصابة الفنان رشوان توفيق بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 13 - يناير - 2022 11:24 مساءً

نشرت ابنة الفنان المصري الكبير رشوان توفيق تدوينة على “فيسبوك” أعلنت فيها إصابة والدها بفيروس كورونا.

وقالت في المنشور: “الأصدقاء الأعزاء ما حبتش أزعج حضراتكم بخبر إصابة الحاج رشوان بكورونا وعلى فكرة هو، والفنانة مديحة حمدي كانوا في ندوة مع بعض الخميس الماضي، وهو بدأ يتعب الاتنين وخبى عليا لكن حرارته ارتفعت أمس لكنها الحمد لله خفيفة”.

وأضافت: “دى تاني مرة يصاب بكورونا المرة السابقة من 5 شهور في وقفة عيد الأضحى.. عموما اعتذر عن الإطالة.. اضطريت اكتب لأن أحد الأصدقاء سألني على الخاص ورفض يقول مصدره”.

ونفت رشوان خبر نقل والدها إلى المستشفى مشددة على أنه بالمنزل ويحصل على بروتوكول العلاج وحالته مستقرة.

وتابعت: “فوجئت بوالدي بييجي له اتصالات تخبره أن أحد المواقع كتب الخبر بس بمعلومة عارية من الصحة أنه نقل للمستشفى.. هذا غير صحيح هو في البيت بياخد البروتوكول وحالته الحمد لله مستقرة.. وما دام عرفتم دعواتكم له بالشفاء العاجل إن شاء الله”.