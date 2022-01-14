ليفربول يرفض شرط صلاح لتجديد عقده

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

كشفت صحيفة “تيليغراف” البريطانية في تقرير لها اليوم الخميس أن النجم المصري محمد صلاح البالغ 29 عاما فشل في إقناع فريقه ليفربول بتلبية شرطه لتجديد عقده الذي ينتهي صيف العام المقبل.

وعنونت الصحيفة البريطانية تقريرها بأن “صلاح يمر بأسوأ توقيت ممكن لأي نجم كبير”، وذكرت أن مفاوضات تجديد عقد صلاح وصلت إلى طريق مسدود، لأنه لا توجد بوادر لأي حلول.

وأضافت الصحيفة أن صلاح استنفذ كل محاولاته لإقناع مسؤولي ليفربول بالاستجابة لمطالبه المادية بشأن الراتب الأسبوعي الذي طالب به والمقدر بـ400 ألف جنيه إسترليني.

وذكرت الصحيفة أن النجم المصري يفتقر حاليا للحلول الممكنة لإقناع إدارة ليفربول بالحصول على الراتب الضخم الذي يطالب به.

ولفتت إلى أن ما يقلق نادي ليفربول تقدم صلاح في العمر، حيث سيبلغ 30 عاما بحلول يونيو المقبل، ولا ترغب إدارة “الريدز” في مخاطرة قد تتسبب في مشاكل اقتصادية للنادي في حال لم يحافظ “الفرعون” المصري على مستواه في قادم الأعوام.

ويتمنى صلاح أن تقدر إدارة “الريدز” إسهاماته مع الفريق، حيث سجل 23 هدفا إضافة إلى 9 تمريرات حاسمة في 26 مباراة في مختلف البطولات هذا الموسم.

يذكر أن صلاح يتصدر ترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 16 هدفا متقدما بـ6 أهداف عن أقرب مطارديه زميله في ليفربول، البرتغالي ديوغو جوتا صاحب العشرة أهداف.