عمرو أديب يعود إلى الشاشة بعد الإصابة بكورونا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يعود الإعلامي المصري عمرو أديب إلى تقديم برنامج “الحكاية” يوم غد الجمعة، بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

في 6 يناير الجاري، أعلن الإعلامي الشهير، عبر حسابه الرسمي على تويتر، أنه أصيب بفيروس كورونا قائلاً “أنا ولميس عندنا كورونا، الحمد الله الأعراض بسيطة وخفيفة، فاصل قصير ونواصل، أرجوكم ادعوا معنا”.

ونشر الحساب الرسمي لبرنامج “الحكاية”، الذي يُقدمه عمرو أديب صورة له، وكتب قائلاً: “انتظروا غداً، برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب الساعة 10 مساء”.

وينتشر فيروس كورونا المستجد في العالم منذ أول ظهور له في عام 2019، وأصاب الكثير من المشاهير والفنانين والسياسيين وأودى بحياة الكثير أيضاً.

وعمرو أديب، مذيع ومقدم برامج مصري، ويقدم حالياً برنامج “الحكاية” عبر قناة MBC MASR فيما تقدم زوجته الإعلامية لميس الحديدي “كلمة أخيرة” عبر قناة “ON E” المصرية.