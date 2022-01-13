شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة مسلسل "دايمًا عامر" لمصطفى شعبان أجازة اليوم بسبب الديكورات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل فريق عمل مسلسل "دايماً عامر" للنجم مصطفى شعبان،على أجازة يوم واحد من التصوير بسبب الديكورات، ومن المقرر أن يستمر استكمال المشاهد غداً الجمعة بالديكور الخاص بالمسلسل، التى يقوم بمعاينتها مخرج العمل مجدى الهوارى، ومن المقرر أن يعرض المسلسل فى موسم شهر رمضان المقبل.

ويناقش مصطفى شعبان مشاكل التعليم في مصر خلال الفترة الأخيرة، حيث يجسد في أحداث العمل دور مستر عامر وهو مشرف اجتماعى في مدرسة، فيما تقدم لبلبة دور ميس زهرة مديرة المدرسة، أما المدرسين فيجسد أدوارهم عمرو عبد الجليل "مستر أبو الوفا"، ميرنا نور الدين "ميس فدوى"، سينتيا خليفة "ميس ماهيتاب"، كريم عفيفى "مستر نوفل"، سما إبراهيم "ميس همت"، أحمد الشامى "مستر شريف"

مسلسل "دايما عامر" يكتبه ورشة من الشباب تحت اشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح، ويسجل العمل عودة ثنائية مصطفى شعبان ومجدى والهوارى بعدما حققا نجاحًا سويًا في الدراما خلال مسلسلي "الزوجة الرابعة" عام 2012، و"مزاج الخير" عام 2013.

وقدم مصطفى شعبان آخر أعماله، مسلسل "ملوك الجدعنة" في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته عمرو سعد، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، عباس أبو الحسن، وليد فواز، مريم أمين، أحمد كشك، فرح يوسف، فراس سعيد، بسمة داود، وإخراج أحمد خالد موسى.