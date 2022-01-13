شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد الكداونى ضيف شرف أحمد مكى فى "الكبير أوى 6" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر النجم ماجد الكدوانى فى حلقات الموسم السادس من مسلسل "الكبير أوى" للنجم أحمد مكى، والمقرر أن ينافس به فى السباق الرمضانى المقبل، حيث يعكف مكى على تصوير مشاهد العمل بمشاركة معظم نجوم الأجزاء السابقة، مثل بيومى فؤاد وهشام إسماعيل ومحمد سلام، ليلى عز العرب وآخرين.

واختار صناع العمل الاستعانة بعدد من الفنانين ضيوف الشرف في كل حلقتين من حلقات الجزء السادس، وعلى رأسهم حمدى الميرغنى الذى صور مشاهده بالفعل في العمل الذى يكتبه مصطفى صقر، ويخرجه احمد الجندى، وتنتجه شركة سيرجى.

وعرض الجزء الأول من مسلسل "الكبير أوى" عام 2010، وحقق نجاحاً كبيراً وأصبح واحداً من أبرز المسلسلات الكوميدية التي يتم عرضها في شهر رمضان من كل عام، وذلك بعدما تم تقديم 4 أجزء أخرى أعوام 2011، 2013، 2014، 2015، وتدور أحداثه حول عمدة قرية "المزاريطة"، الذى اكتشف وجود شقيقين توأم له، وتحدث مواقف كوميدية ومفارقات بين الأخوة الثلاثة.

من ناحية أخرى يستعد النجم ماجد الكدوانى، للتقديم جزء ثانى من مسلسله "موضوع عائلى"، بعد نجاحه على إحدى المنصات الرقمية، وينتمى لنوعية 10 حلقات، وجارى عقد جلسات عمل بين بطل العمل ومؤلفيه للوقوف على التفاصيل النهائية قبل انطلاق التصوير.